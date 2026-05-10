LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iberico per adesso ingiocabile

Al torneo di Roma, nel primo set tra Arnaldi e Jodar, l’iberico ha dominato con un punteggio di 6-1. La partita è stata molto sbilanciata fin dall’inizio, con Jodar che ha preso il largo fino al 5-0, arrivando al game conclusivo senza molte difficoltà. La diretta ha mostrato un primo parziale molto favorevole allo spagnolo, che ha messo in seria difficoltà l’italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:20 Jodar-Arnaldi 6-1! Primo parziale sconcertante, fino al 5-0, 40-0. Sicuramente l’azzurro ci ha messo del suo, ma questo ragazzo è entrato in campo come una furia sin dalla prima risposta, nei piedi. Il suo rovescio è semplicemente il più incisivo del circuito, se non si prendono in considerazione i due campionissimi da 11 Slam in due 40-A Gratuito dopo il servizio, ci risiamo. Palla set. 40-40 Non fa un punto con la smorzata Arnaldi, un po’ perché Jodar ha il motorino, un po’ perché se ne giochi troppe l’altro se le attende. 40-30 Sbaglia un comodo dritto il ligure. 40-15 Grandissimo smash a rimbalzo di Arnaldi, strettissimo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iberico per adesso ingiocabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-Jodar 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: show dell’iberico LIVE Arnaldi-Jodar 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio scoraggiante dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Impressionante risposta di rovescio, in tuffo, di Jodar, ultimi centimetri di campo e break. Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo; Diretta Arnaldi - Jodar (Internazionali BNL d'Italia).