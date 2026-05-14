LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 5-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | due break per l’azzurro nel set decisivo

Nel torneo ATP di Roma, la partita tra Darderi e Jodar ha visto un match intenso e combattuto. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, il giocatore locale ha perso il secondo, portando la sfida al terzo e decisivo set. Nell’ultimo parziale, l’azzurro ha ottenuto due break e si è trovato a due punti dal match, con le palle match in corso. La partita è stata aggiornata in diretta, con alcuni scambi chiave e momenti di tensione.

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