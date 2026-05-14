LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 5-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | due break per l’azzurro nel set decisivo
Nel torneo ATP di Roma, la partita tra Darderi e Jodar ha visto un match intenso e combattuto. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, il giocatore locale ha perso il secondo, portando la sfida al terzo e decisivo set. Nell’ultimo parziale, l’azzurro ha ottenuto due break e si è trovato a due punti dal match, con le palle match in corso. La partita è stata aggiornata in diretta, con alcuni scambi chiave e momenti di tensione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle match, era impensabile. Calma. 0-30 Dritto lungoriga a segno. 0-15 Palla corta che non passa dello spagnolo. 5-0 PRIIIIMA VINCENTE! 40-15 Servizio e attacco di dritto. Meno cinque. Jodar sulle ginocchia! 30-15 Non risponde neanche questa volta Rafa! Tornato a zoppicare adesso. 15-15 NON RISPONDE E ACCUSA UN CRAMPO DI ROVESCIO Jodar. 0-15 Palla corta e chiusura di volo Jodar. 4-0 DOPPIO FALLO! 30-40 Attenzione, errore di dritto di Jodar. 30-30 molto bene in spinta con il dritto “Luli”. 30-15 Risposta nei piedi, non molla il gioco l’azzurro! 30-0 Con il dritto anomalo Jodar. 15-0 Lungo il dritto difensivo di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it
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