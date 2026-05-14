LIVE Darderi-Jodar 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si riparte azzurro spalle al muro nel 1° set

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 00:00 di giovedì 14 maggio, si sono avviate le sessioni di warm-up prima dell’inizio del match tra i due tennisti. La partita tra Darderi e Jodar, valida per l’ATP Roma 2026, si è ripresa con l’azzurro in difficoltà nel primo set, trovandosi con lo spalle al muro. La diretta è in corso, con aggiornamenti continui sulla situazione in campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:00 E’ ufficialmente giovedì 14 maggio. Nei 3? di warmup il sistema si testerà. Ci sarà un nuovo riscaldamento. 23:56 E allora, siamo clamorosamente in attesa che il fumo svanisca. Rimasugli dei fuochi d’artificio ovviamente derivati dalla cerimonia di premiazione della Coppa Italia. 23:54 Servono 5 minuti per resettare il sistema, disturbato dal fumo che giunge dallo stadio olimpico. Si disquisisce della posibilità di continuare invece di attendere 67 minuti. Fumogeni della finale di Coppa Italia?? Si parla. 23:48 Si parla, entrambi i giocatori portano acqua al proprio mulino. Jodar non vorrebbe fermarsi ovviamente.🔗 Leggi su Oasport.it

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