LIVE Darderi-Jodar 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si riparte azzurro spalle al muro nel 1° set

Alle 00:00 di giovedì 14 maggio, si sono avviate le sessioni di warm-up prima dell’inizio del match tra i due tennisti. La partita tra Darderi e Jodar, valida per l’ATP Roma 2026, si è ripresa con l’azzurro in difficoltà nel primo set, trovandosi con lo spalle al muro. La diretta è in corso, con aggiornamenti continui sulla situazione in campo.

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