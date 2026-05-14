LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio match point mancato dall’azzurro

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo centrale del torneo ATP di Roma, il match tra i due tennisti italiani si è concluso con un terzo set deciso da un punto alla volta. Dopo aver concluso il primo set al tie-break, l’avversario ha vinto il secondo, portando la partita alla fase finale. Nel terzo set, l’azzurro ha avuto due occasioni di vittoria, ma ha mancato entrambi i match point. La conclusione si è fermata su un punto in rete di Jodar.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Si ferma in rete il rovescio difensivo di Jodar. 15-0 Prima vincente Jodar. 1-0 Non risponde sulla seconda Jodar?!! 40-30 Sbaglia la smorzata l’azzurro. 40-15 Perentorio dritto di Luciano! 30-15 Con la prima Darderi. 15-15 Servizio e dritto!!! 0-15 Serve prima Darderi nel set decisivo. Toilet break in corso Darderi-Jodar 7-6, 5-7! Che peccato, l’azzurro non ha sfruttato un paio di matfh point. Tanto merito al rivale che non ha fatto una piega neanche sotto 0-3 nel secondo e dopo non aver sfruttato un margine di 5-2 nel tie-break del set d’apertura. 40-0 Altra smorzata vincente Jodar. 30-0 Lungo il dritto di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it

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