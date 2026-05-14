LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio match point mancato dall’azzurro

Sul campo centrale del torneo ATP di Roma, il match tra i due tennisti italiani si è concluso con un terzo set deciso da un punto alla volta. Dopo aver concluso il primo set al tie-break, l’avversario ha vinto il secondo, portando la partita alla fase finale. Nel terzo set, l’azzurro ha avuto due occasioni di vittoria, ma ha mancato entrambi i match point. La conclusione si è fermata su un punto in rete di Jodar.

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