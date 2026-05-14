LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | volata anche nel 2° set

Nel torneo ATP di Roma, la partita tra Darderi e Jodar prosegue intensamente con il secondo set che si trova sul punteggio di 7-6, 5-4. Lo spagnolo ha appena realizzato un grande cross di dritto, portando la partita a un punto decisivo. Due palle break per la semifinale sono state sfumate nel corso del match, che resta molto aperto. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Grandissimo cross di dritto dello spagnolo, che match amici! Peccato, due palle per la semifinale se ne sono andate. Ma è davvero bellissimo! A-40 Non passa il rovescio difensivo di Darderi, che rischio Jodar sullo schiaffo di volo! Che match! 40-40 Lungo il rovescio di Luciano, ha provato a chiudere col lungoriga. 40-A Clamoroso errore di volo di Jodar. Altro match point. Ora! 40-40 Servizio e dritto. 30-40 FUORIII GIRIIII di dritto Jodar dopo il servizio, ennesimo gratuito. Ci siamo! 30-30 Chiude col dritto lungoriga Luciano ed è a due punticini dalla semifinale di Roma. 30-15 Servizio e dritto per l’iberico.🔗 Leggi su Oasport.it

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