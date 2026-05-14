LIVE Darderi-Jodar 7-6 3-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | altro 15-40 non sfruttato!

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Darderi e Jodar prosegue con grande intensità. Nel primo set, Darderi ha vinto al tie-break, mentre nel secondo è in parità con il punteggio di 3-3. Durante uno scambio, Jodar ha commesso un doppio fallo, lasciando un'opportunità mancata di break, dopo aver salvato due palle break con un rovescio largo di Luciano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 145-15 Largo il rovescio di Jodar dopo un paio di grandi difese di Luciano. 0-15 Doppio fallo. 3-3 Lungo il rovescio di Luciano, game che potrebbe cambiare ancora la sorte dell’incontro! Che peccato. Quasi due ore. A-40 Slice morbido su cui si avventa di dritto l’iberico. Lungo il dritto difensivo. 40-40 Scambio micidiale, lo vince Jodar. Attenzione! 30-40 Rovescio lungoriga micidiale di Jodar. 15-40 CADEEE Jodar, non riesce a difendere il campo sul dritto lungoriga di Darderi. In un attimo cambia tutto di nuovo! 15-30 Ci siamo, stecca di dritto Jodar, Darderi ha risposto nei piedi con il dritto!! 15-15 Con il dritto Luciano, deve scuotersi! 15-0 Slice, attacco di dritto e doppia chiusura di volo Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 7-6, 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro 15-40 non sfruttato! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il... LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 QUI potete recuperare il match con Zverev, clamorosa rimonta dell’italo argentino. Temi più discussi: LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!; Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming. #darderijodar - Results on X | Live Posts & Updates x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it LIVE Darderi-Jodar 7-6, 3-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iberico al lumicino!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il comodissimo dritto. 0-15 Di due metri lungo il dritto di Jodar. Visibilmente preoccupato dal ... oasport.it