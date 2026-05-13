LIVE Darderi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!
Alle 22:46 è disponibile il link per rivedere il match tra Darderi e Jodar, con una rimonta sorprendente dell’italo argentino contro Zverev. L’incontro si sta svolgendo in diretta durante l’ATP Roma 2026, e i giocatori sono ancora sul campo. La partita è seguita in tempo reale, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma di streaming.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 QUI potete recuperare il match con Zverev, clamorosa rimonta dell’italo argentino. Giocatori in campo! 22:43 Ci siamo, sempre meno! In corso lo spettacolo musicale pre-partita, posticipato a causa della pioggia e del ritardo.! 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il risultato appena ottenuto a Madrid. Azzurro reduce dal miracolo sportivo con tanto di 4 palle match annullate su Zverev! 22:27 Tra circa 20? scenderanno in campo Darderi e Jodar. In palio la semifinale dell’ATP di Roma 2026, che bella sfida ci attende! 21:33 Darderi sarà in campo dopo il parziale decisivo della sfida di Rybakina e Svitolina.🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner, lo spagnolo e il fraintendimento con l'intervistatore a Madrid
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