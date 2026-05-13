LIVE Darderi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle 22:46 è disponibile il link per rivedere il match tra Darderi e Jodar, con una rimonta sorprendente dell’italo argentino contro Zverev. L’incontro si sta svolgendo in diretta durante l’ATP Roma 2026, e i giocatori sono ancora sul campo. La partita è seguita in tempo reale, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma di streaming.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 QUI potete recuperare il match con Zverev, clamorosa rimonta dell’italo argentino. Giocatori in campo! 22:43 Ci siamo, sempre meno! In corso lo spettacolo musicale pre-partita, posticipato a causa della pioggia e del ritardo.! 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il risultato appena ottenuto a Madrid. Azzurro reduce dal miracolo sportivo con tanto di 4 palle match annullate su Zverev! 22:27 Tra circa 20? scenderanno in campo Darderi e Jodar. In palio la semifinale dell’ATP di Roma 2026, che bella sfida ci attende! 21:33 Darderi sarà in campo dopo il parziale decisivo della sfida di Rybakina e Svitolina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner, lo spagnolo e il fraintendimento con l'intervistatore a Madrid Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il... LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo RybakinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:33 Darderi sarà in campo dopo il parziale decisivo della sfida di Rybakina e Svitolina. Temi più discussi: Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il predestinato spagnolo; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar vale la semifinale: quando e dove vederla. Darderi-Jodar all'ATP Roma, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis #IBI26 x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it Darderi-Jodar oggi all’ATP Roma: a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaroLuciano Darderi contro Rafael Jodar. La partita dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia si giocherà stasera a Roma, non prenderà il via prima ... fanpage.it