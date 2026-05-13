LIVE Darderi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | in campo a minuti!

Alle 22:32 i due tennisti sono entrati in campo per il match all’ATP Roma 2026. Uno dei giocatori, proveniente dalla Spagna, si prepara a scendere in campo con il ruolo di testa di serie numero 32, dopo aver vinto un torneo a Madrid. La partita sta per iniziare, e gli spettatori sono pronti a seguire gli sviluppi in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il risultato appena ottenuto a Madrid. Azzurro reduce dal miracolo sportivo con tanto di 4 palle match annullate su Zverev! 22:27 Tra circa 20? scenderanno in campo Darderi e Jodar. In palio la semifinale dell’ATP di Roma 2026, che bella sfida ci attende! 21:33 Darderi sarà in campo dopo il parziale decisivo della sfida di Rybakina e Svitolina. 20:30 Rybakina-Svitolina 5-2, poi Darderi. 19:28 Ruud batte Khachanov ed è in semifinale, ora Rybakina-Svitolina poi l’azzurro. 18:00 Gioco sospeso per pioggia, ricordiamo che il match tra Darderi e Jodar era in programma non prima delle 20:30.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minuti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo RybakinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:33 Darderi sarà in campo dopo il parziale decisivo della sfida di Rybakina e Svitolina. LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin... Temi più discussi: Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il predestinato spagnolo; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar vale la semifinale: quando e dove vederla. Darderi-Jodar all'ATP Roma, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis #IBI26 x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it Darderi-Jodar oggi all’ATP Roma: a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaroLuciano Darderi contro Rafael Jodar. La partita dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia si giocherà stasera a Roma, non prenderà il via prima ... fanpage.it