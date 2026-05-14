LIVE Darderi-Jodar 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti!

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Darderi e Jodar, il primo set si è concluso 7-6 dopo circa 80 minuti di gioco, con una rimonta da parte dell’azzurro. Attualmente il punteggio è 1-0 in favore di Darderi nel secondo set. Durante un punto, Jodar ha commesso un doppio fallo e successivamente ha sbagliato uno scambio di dritto, mentre il suo avversario ha colto un rimbalzo difficile.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Stecca di dritto Jodar. Cattivo rimbalzo colto dall’azzurro. 30-40 Rimane di quà il dritto di Jodar, ancora affaticato. 15-40 Servizio vincente! 0-40 Servizio slice e palla corta, poi parata lunga di Darderi che mostra del nervosismo. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Non sbaglia più Luciano, deve superarsi Jodar. Che pare essere ok. 2-0 FUORI ANCHE QUESTO! SI TOCCA LA GAMBA SINISTRA JODAR! 30-40 Larghissimo il dritto di Jodar. Problema fisico poi mostrato dall’iberico. 30-30 Si avventa sulla palla e colpisce forte l’anomalo Jodar. Ottiene la difesa lunga dell’azzurro in slice. 15-30 Incredibile difesa dell’azzurro che poi deve arrendersi al dritto dell’iberico! Primo punto per lui nel 2° set! 0-30 Lungo! Un altro dritto di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it

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