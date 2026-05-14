LIVE Darderi-Jodar 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti!
Nel match tra Darderi e Jodar, il primo set si è concluso 7-6 dopo circa 80 minuti di gioco, con una rimonta da parte dell’azzurro. Attualmente il punteggio è 1-0 in favore di Darderi nel secondo set. Durante un punto, Jodar ha commesso un doppio fallo e successivamente ha sbagliato uno scambio di dritto, mentre il suo avversario ha colto un rimbalzo difficile.
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