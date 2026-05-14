LIVE Darderi-Jodar 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti!

Nel match tra Darderi e Jodar, il primo set si è concluso 7-6 dopo circa 80 minuti di gioco, con una rimonta da parte dell’azzurro. Attualmente il punteggio è 1-0 in favore di Darderi nel secondo set. Durante un punto, Jodar ha commesso un doppio fallo e successivamente ha sbagliato uno scambio di dritto, mentre il suo avversario ha colto un rimbalzo difficile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui