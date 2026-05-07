LIVE Cadenasso-Tirante 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie-break nel 1° set

Al torneo ATP di Roma, il match tra i due tennisti sta proseguendo con il punteggio di 6-6, dopo un primo set deciso da un tie-break. I giocatori si sono scambiati i campi in parità e si apprestano a riprendere con il servizio dell’italiano. La partita è in diretta, e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si cambia campo in perfetta parità. Ancora un servizio per l’italiano. 3-3 Cadenasso manovra con il dritto e chiude con l’inside-in in avanzamento. 2-3 Prima ad uscire vincente. 2-2 Termina in corridoio il dritto inside-in di Tirante. Seconda 1-2 Pima ad uscire vincente. 0-2 Doppio fallo. Il primo dell’incontro. Seconda 0-1 Si ferma a metà rete il dritto di Cadenasso. 6-6 Gioco Cadenasso: e tie-break sia! Prima ad uscire vincente per l’italiano. 40-0 Ace! 30-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 15-0 Si ferma in rete il dritto di Tirante. 5-6 Gioco Tirante: prima al centro vincente per l’argentino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 1° set LIVE Cadenasso-Tirante 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Tirante: punto diretto con la seconda per l’argentino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Diretta Tirante - Cadenasso (Internazionali BNL d'Italia); Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Sport in tv oggi (giovedì 7 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Cadenasso-Tirante 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook