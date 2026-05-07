LIVE Cadenasso-Tirante 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie-break nel 1° set

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra i due tennisti sta proseguendo con il punteggio di 6-6, dopo un primo set deciso da un tie-break. I giocatori si sono scambiati i campi in parità e si apprestano a riprendere con il servizio dell’italiano. La partita è in diretta, e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si cambia campo in perfetta parità. Ancora un servizio per l’italiano. 3-3 Cadenasso manovra con il dritto e chiude con l’inside-in in avanzamento. 2-3 Prima ad uscire vincente. 2-2 Termina in corridoio il dritto inside-in di Tirante. Seconda 1-2 Pima ad uscire vincente. 0-2 Doppio fallo. Il primo dell’incontro. Seconda 0-1 Si ferma a metà rete il dritto di Cadenasso. 6-6 Gioco Cadenasso: e tie-break sia! Prima ad uscire vincente per l’italiano. 40-0 Ace! 30-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 15-0 Si ferma in rete il dritto di Tirante. 5-6 Gioco Tirante: prima al centro vincente per l’argentino.🔗 Leggi su Oasport.it

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