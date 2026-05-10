LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro nel terzo set!

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del match di Roma 2026, il giocatore azzurro ha ottenuto un break immediato nel terzo set, portandosi avanti 2-0. Durante lo scambio, Lucio ha colpito un rovescio di poco fuori e ha sbagliato una seconda palla, mentre l’avversario ha commesso un errore sul lungolinea. Il punteggio vedeva 15-15 e 0-15 in favore del giocatore di casa, con quest’ultimo che ha conquistato il game successivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Di poco fuori il rovescio di Lucio! Seconda palla. 0-15 Non trova il campo il lungolinea di Paul, altro errore! 2-0 GAME DARDERI!  Altro errore di misura per lo statunitense. Sono sette i game consecutivi dell’azzurro, che può sfruttare anche la leggera pesantezza che il campo ha acquisito durante la pioggia. Seconda. 40-15 La difesa di Paul non trova il campo! 30-15 Questa volta il lob non porta il punto, esce il tentativo di pallonetto alto dell’azzurro. 30-0 Altro errore, questo arriva di dritto. Si sta mettendo benissimo per Luciano! Seconda. 15-0 Esce il rovescio lungolinea di Paul, che cerca di interrompere una serie di sei game persi consecutivamente.🔗 Leggi su Oasport.it

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