LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro nel terzo set!

Nel corso del match di Roma 2026, il giocatore azzurro ha ottenuto un break immediato nel terzo set, portandosi avanti 2-0. Durante lo scambio, Lucio ha colpito un rovescio di poco fuori e ha sbagliato una seconda palla, mentre l’avversario ha commesso un errore sul lungolinea. Il punteggio vedeva 15-15 e 0-15 in favore del giocatore di casa, con quest’ultimo che ha conquistato il game successivo.

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