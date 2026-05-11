Alle 15 si gioca il match tra Sinner e Popyrin, con l’altoatesino che cerca di conquistare il tredicesimo successo consecutivo sulla terra battuta. Sinner ha già vinto dodici partite di fila in questa superficie e questa sfida rappresenta l’appuntamento del terzo turno. L’avversario è un tennista australiano, attualmente classificato tra i primi. La partita si svolge nel quadro del torneo in corso.

Si gioca ovviamente sul Centrale. Il match di Sinner è il terzo dopo il match femminile fra Cirstea e Noskova, poi sempre donne con il derby americano Gauff-Jovic. Dopo Sinner nella sessione serale c'è Cobolli-Tirante Popyrin ha battuto nel primo turno Berrettini 6-2 6-3, nel secondo Mensyk 6-3 2-6 6-4. Sinner, con un bye nel primo turno, ha esordito a Roma battendo Ofner 6-3 6-4 I loro precedenti incontri si sono decisi in due set. Alexei Popyrin ha vinto la loro prima e unica sfida sulla terra battuta a Madrid nel 2021, ma da allora Sinner ha risposto con due vittorie consecutive agli US Open dello scorso anno e a Doha all'inizio di questa stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Dalle 15 Sinner-Popyrin: Jannik a caccia del numero 13

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