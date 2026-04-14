Educazione ambientale i Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo P S Mancini di Avellino

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, insieme ai colleghi del Comando Provinciale, hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Statale “P. S. Mancini” di Avellino. L'iniziativa, intitolata “Custodi della Natura, Difensori,” rappresenta il secondo appuntamento dedicato all'educazione ambientale. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla tutela del territorio e alla protezione delle risorse naturali.