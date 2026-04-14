Educazione ambientale i Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo P S Mancini di Avellino

Da avellinotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, insieme ai colleghi del Comando Provinciale, hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Statale “P. S. Mancini” di Avellino. L'iniziativa, intitolata “Custodi della Natura, Difensori,” rappresenta il secondo appuntamento dedicato all'educazione ambientale. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla tutela del territorio e alla protezione delle risorse naturali.

Presso il Liceo Scientifico Statale “P. S. Mancini” di Avellino, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, hanno svolto il secondo incontro di educazione ambientale dal titolo “Custodi della Natura, Difensori.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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