Cittadinanza Attiva ha presentato una richiesta di modifica al Piano di Monitoraggio Ambientale riguardante le opere per l’America’s Cup nell’area di Bagnoli. L’associazione segnala diverse criticità legate alle attività in corso, chiedendo l’aggiornamento del documento per garantire una maggiore attenzione alle questioni ambientali. La questione riguarda specificamente le misure di controllo e l’efficacia delle verifiche ambientali durante i lavori in corso.

Un’istanza di adeguamento del Piano di Monitoraggio Ambientale (Pma) per le opere dell’America’s Cup, in corso nell’area di Bagnoli. L’ha inviata Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli al Commissario di governo per la bonifica di Bagnoli Coroglio, ad Invitalia, all’Arpac, all’Asl Napoli 1, alla Procura di Napoli e ad altri soggetti istituzionali. L’associazione intende formulare alcune osservazioni critiche, basate sull’analisi della Relazione Tecnica dello scorso 20 febbraio. La prima ipotizza una “insufficienza del capping rispetto alla natura delle opere”. Nella relazione si afferma “che la scelta di non ampliare il set analitico è motivata dal “mantenimento del capping esistente e la successiva sovraposa di un ulteriore pacchetto di capping costituito da materiale certificato” al fine di “annullare qualunque tipo di rischio . 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Opere Bagnoli, Cittadinanza Attiva chiede di adeguare il Piano di Monitoraggio Ambientale: “Varie criticità”

Articoli correlati

Assenza di analisi dei contaminanti nelle polveri dell’area di Bagnoli: Cittadinanza Attiva chiede controlliTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota inviata da Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli indirizzata a diversi soggetti...

Bagnoli, primo report monitoraggio ambientale (2-8 febbraio)I risultati delle 5 centraline poste in punti strategici del quartiere: Pontile Nord, Circolo Ilva, Città della Scienza, Porta del Parco e via...