A Sondrio un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito un altro uomo al collo con una mannaia durante una lite. L’episodio si è verificato nel centro della città e le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. L’uomo colpito è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La scena si è conclusa con l’arresto del presunto aggressore.

Eseguito un arresto per tentato omicidio a Sondrio, dove un uomo di 30 anni di origini straniere è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito un connazionale con una mannaia. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un testimone, mentre sono ancora in corso accertamenti sulle cause che hanno portato alla violenta lite. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Sondrio quando, per motivi ancora da chiarire, due uomini di nazionalità straniera hanno avuto un violento alterco. Nel corso della colluttazione, uno dei due ha estratto una mannaia e ha colpito il rivale al collo, provocandogli gravi ferite.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite a Sondrio degenera nel sangue, 30enne estrae una mannaia e colpisce un uomo al collo: arrestato

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Sondrio, la lite in strada finisce a colpi di mannaia: 30enne arrestato per tentato omicidioAveva con sé una mannaia che ha usato come arma durante una lite: è stato arrestato ieri pomeriggio a Sondrio un 30enne, accusato di tentato omicidio.