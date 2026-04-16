Regione Campania Vignati M5S | Depositata proposta di legge per innovare turismo e mobilità in Campania

È stata depositata una proposta di legge che mira a rinnovare il settore del turismo e della mobilità in Campania. La proposta, firmata da un deputato del Movimento 5 Stelle, include interventi specifici e misure per migliorare l’offerta turistica e i mezzi di trasporto nella regione. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente e ora il testo è in fase di esame.

Tempo di lettura: 2 minuti “È stata depositata la proposta di legge, a mia prima firma, ‘Istituzione del sistema integrato regionale di mobilità intelligente Campania Smart Pass e disposizioni per la digitalizzazione e l’interoperabilità dei servizi di trasporto pubblico locale’, che punta a innovare in modo strutturale il sistema turistico e della mobilità in Campania, attraverso una piattaforma unica regionale in grado di mettere in rete trasporti, cultura e accoglienza”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della III Commissione permanente Turismo, Elena Vignati. La proposta è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, Luca Trapanese, Salvatore Flocco e Gennaro Saiello.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione Campania, Vignati (M5S): “Depositata proposta di legge per innovare turismo e mobilità in Campania” Notizie correlate Regione Campania, Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generaleIl governatore frena le manovre intorno all'agenzia per il turismo della Regione Campania: il bando per il manager è stato revocato. Aree interne della Campania: proposta di legge per sviluppo e coesione“Le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa strategica su cui investire.