È stata presentata una proposta di legge rivolta a innovare il settore del turismo e della mobilità in regione. Il progetto, chiamato

“È stata depositata la proposta di legge, a mia prima firma, ‘Istituzione del sistema integrato regionale di mobilità intelligente Campania Smart Pass e disposizioni per la digitalizzazione e l’interoperabilità dei servizi di trasporto pubblico locale’, che punta a innovare in modo strutturale il sistema turistico e della mobilità in Campania, attraverso una piattaforma unica regionale in grado di mettere in rete trasporti, cultura e accoglienza”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della III Commissione permanente Turismo, Elena Vignati. La proposta è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta, Luca Trapanese, Salvatore Flocco e Gennaro Saiello.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - M5S, Vignati: “Depositata proposta di legge per innovare turismo e mobilità in Campania”

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