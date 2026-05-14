Liste d’attesa è scontro sui numeri | Soltanto propaganda dalla Regione

Le recenti dichiarazioni sui tempi di attesa nel settore sanitario hanno acceso un dibattito tra le parti coinvolte. Da un lato, la Regione ha presentato dati che evidenziano miglioramenti, mentre le organizzazioni sindacali criticano la mancanza di trasparenza e chiedono un confronto diretto sui numeri. La discussione si concentra sulla veridicità delle informazioni comunicate e sulla necessità di chiarezza nel rapporto tra istituzioni e rappresentanze dei lavoratori.

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"Più che utilizzare toni trionfalistici, ci vorrebbe una vera operazione trasparenza, e un confronto di merito con le organizzazioni sindacali". Questo il pensiero di Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil Marche sui dati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, in merito all’aumento delle prestazioni erogate, con vantaggi sulle liste d’attesa, che bolla come "propaganda" che dovrebbe essere invece affrontata "agendo su più fronti e non con iniziative estemporanee come sta facendo la giunta regionale". Per Longhin, "solo qualche mese fa, l’assessore aveva pubblicizzato le prestazioni fatte nei weekend come soluzione per recuperare le liste d’attesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, è scontro sui numeri: "Soltanto propaganda dalla Regione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Liste d'attesa, i numeri della Regione Umbria: "Tempi migliorati, netto incremento delle performance"“L'impegno di questa amministrazione per garantire il diritto alla salute dei cittadini prosegue con la massima trasparenza e determinazione. "Sanità, per la Regione le liste d’attesa funzionano""La giunta regionale faccia chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa sanitarie nella provincia di Reggio e in particolare sulle criticità... Temi più discussi: Stanziati 91 milioni per ridurre liste d’attesa e aumentare offerta; Liste d’attesa e oncologia in Sardegna: perché serve un cambio di modello; Lista d’attesa della lista d’attesa: così la Lombardia parcheggia i pazienti in coda per una visita; Liste d’attesa, CIMO-FESMED: No a visite rapide come pit stop. #Palermo,Giuseppe Bonsignore (Cimo-Fesmed Sicilia): La libera professione intramoenia non è la causa delle liste d’attesa. Medici bersaglio ingiustificato delle inadempienze di sistema x.com L'Ast di Ascoli abbatte le liste d'attesa: quasi 4mila prestazioni in più rispetto al 2025. Il direttore: «Maggior efficienza e attenzione ai cittadini»ASCOLI- L'Ast di Ascoli abbatte le liste d'attesa: con una crescita del 14,6% nel complesso delle prestazioni, si rivela essere una tra le più efficienti. corriereadriatico.it Liste d'attesa, cresce il limbo delle garanzie: boom di richieste per l'iter di tutelaPORDENONE - Le liste d'attesa non finiscono quando il cittadino ottiene - o non ottiene - una prenotazione. Per molti inizia invece un percorso parallelo, meno visibile e molto ... ilgazzettino.it