La giunta regionale è chiamata a fare chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa sanitarie nella provincia di Reggio, con particolare attenzione alle criticità legate alle cosiddette

"La giunta regionale faccia chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa sanitarie nella provincia di Reggio e in particolare sulle criticità relative alle “pre-liste” per l’accesso a visite specialistiche. Precisi, inoltre, se ritiene opportuna la lettera di richiamo inviata dall’Usl di Reggio all’assessore alle Politiche sanitarie di Castelnovo, Boni, per aver dichiarato che la pratica delle “pre-liste” costituirebbe uno strumento per aggirare i tempi reali di attesa, in molti casi superiori a quanto indicato dalle normative vigenti". Sono i quesiti che aveva posto di FdI Alessandro Aragona (foto) in un’interpellanza. "La questione –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, per la Regione le liste d’attesa funzionano"

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Ecco la giunta Decaro: chi sono gli assessori Regione Puglia, il presidente e il leggero ritardo nella presentazione: "siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d'attesa" (Pentassuglia, Sanità)Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta regionale.

SCATTANO LE LISTE D'ATTESA PER IL MEDICO DI BASE, BELTRAMELLO: «COLPA DI CHI HA GOVE... | 18/11/2025

Temi più discussi: Nel 2026 il finanziamento della sanità regionale sarà pari a 10,2 miliardi di euro; Presentate in commissione le linee di programmazione 2026, per il servizio sanitario regionale 10,2 miliardi; Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Bolsena (VT); Autonomia differenziata. Via libera della Conferenza Unificata alle pre-intese con quattro Regioni del Nord. No compatto dalle sei Regioni guidate dal Centrosinistra.

Sanità, variazione di bilancio da 80 milioni: scontro in Consiglio regionaleIl presidente Giani aggiunge 32 milioni per coprire i conti 2025, opposizioni all’attacco sui costi e sulla gestione ... gonews.it

Sanità digitale: la Regione presenta il progetto sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)La Regione Abruzzo e, nello specifico l’Assessorato alla Sanità, ha presentato oggi alla stampa, a Pescara, nella sede dell’Agenzia Sanitaria regionale nel corso, il progetto relativo al Fascicolo San ... regione.abruzzo.it

Lutto nel mondo della sanità campana, è venuta a mancare Nelly Farinari, direttrice della struttura amministrativa dell’Istituto Pascale di #Napoli. A darne notizia la pagina ufficiale dell’Istituto che la ricorda per la professionalità e il sorriso che sapeva donare a - facebook.com facebook

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