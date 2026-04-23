Liste d' attesa i numeri della Regione Umbria | Tempi migliorati netto incremento delle performance

Negli ultimi mesi, la Regione Umbria ha registrato un miglioramento nei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, con un aumento delle performance complessive. La comunicazione ufficiale sottolinea l’impegno delle autorità regionali nel rendere più efficiente il sistema sanitario e nel ridurre i tempi di attesa per i cittadini. I numeri indicano un netto incremento delle prestazioni erogate in tempi più contenuti rispetto al passato recente.

“L'impegno di questa amministrazione per garantire il diritto alla salute dei cittadini prosegue con la massima trasparenza e determinazione. L'analisi dei dati relativi alla percentuale dei tempi di attesa tra i primi mesi del 2025 e del 2026 effettuata da Agenas ci restituisce la fotografia di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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