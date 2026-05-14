L’Iran saluta la Nazionale in partenza per i Mondiali ma il viaggio è a rischio | il nodo dei Pasdaran e quello delle impronte digitali

Ieri a Teheran si è svolta una cerimonia per salutare la nazionale che partirà per i Mondiali. Tuttavia, il viaggio potrebbe essere ostacolato da questioni legate ai Pasdaran e alle richieste di impronte digitali ai viaggiatori. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui possibili sviluppi. La squadra si prepara a lasciare il paese, mentre restano in sospeso i dettagli relativi alle procedure e alle autorizzazioni necessarie per il viaggio.

Ieri a Teheran c’è stata la cerimonia di saluto per la partenza della nazionale iraniana diretta ai Mondiali. Ma in realtà l’ Iran non ha ancora la certezza di poter entrare negli Stati Uniti. Diversi membri della delegazione iraniana sono ancora senza visto, la federazione di Teheran chiede garanzie alla FIFA e sul tavolo resta anche il nodo più delicato: i controlli sui dirigenti ed ex militari legati ai Pasdaran, le Guardie rivoluzionarie considerate organizzazione terroristica da Washington. Il nodo dei Pasdaran. Dietro le rassicurazioni pubbliche della FIFA si sta consumando un complicato braccio di ferro politico e burocratico che coinvolge Washington, Teheran e gli organizzatori del torneo. 🔗 Leggi su Open.online

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