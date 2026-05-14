L' ira del sindaco per i lavori della fibra | Non si possono lasciare strade così

Il sindaco si è scagliato contro i lavori di posa della fibra ottica nelle strade della città, criticando lo stato in cui sono state lasciate alcune arterie dopo le operazioni. Durante una dichiarazione pubblica, ha affermato che se non si trattasse di lavori di pubblico servizio considerati essenziali e richiesti dalla popolazione, avrebbe già deciso di interromperli. La sua reazione si riferisce alle condizioni di alcune vie, che secondo lui non sono adeguate al termine delle attività di installazione.

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