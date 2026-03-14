Strade dissestate dopo i lavori per la fibra atti in Procura Caserta è diventata un colabrodo

Dopo i lavori per la posa della fibra ottica, le strade di Caserta si presentano dissestate e in condizioni precarie. L’avvocato Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha inviato una nota ai Commissari Straordinari del Comune per chiedere spiegazioni sulla gestione dei lavori e sui danni alle strade. La situazione ha portato a un’attenzione pubblica crescente sulla situazione delle infrastrutture cittadine.

L’ex capogruppo di Fratelli d’Italia denuncia l’inerzia dell’ente e chiede chiarimenti sui controlli alle ditte. La documentazione inviata anche alla Procura Nuova denuncia pubblica sulle condizioni delle strade a Caserta. L’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha inviato una nuova nota al Collegio dei Commissari Straordinari del Comune per chiedere chiarimenti sulla gestione dei lavori di posa della fibra ottica e sui ripristini del manto stradale. Nel documento, indirizzato anche ai dirigenti dei settori Lavori Pubblici e Viabilità, Napoletano parla apertamente di inerzia amministrativa e di un problema che, a suo dire, ormai riguarda l’intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Giugliano, strade colabrodo e dissestate in centro Strade colabrodo dopo i lavori, dopo le prime diffide l’altolà del sindaco a sette societàIl primo cittadino di Fondi Maschietto ringrazia le prime tre aziende per i cronoprogrammi ma detta i tempi: “Rifaremo l’asfalto in 67 strade: niente... Tutto quello che riguarda Strade dissestate Temi più discussi: Strade dissestate nel mirino della Lega a Nerviano: La fibra ottica non è un alibi; Strade dissestate, due settimane di lavori e modifiche alla viabilità in zona Bassette; Radici dei pini, strade dissestate: un piano da 2 milioni per Marina Romea; Oristano, 700mila euro dalla Regione per le strade dissestate. Strade dissestate nel mirino della Lega a Nerviano: La fibra ottica non è un alibiIl Carroccio ha presentato un'interpellanza per chiedere conto all’amministrazione del cronoprogramma dei ripristini stradali, dei controlli sui lavori e della gestione dei disagi ... legnanonews.com Le strade dissestate, pericolose per tutti, ma per i disabili di piùSono le segnalazioni più numerose. Ma c'è anche chi si lamenta di vandali e smog. Le vostre segnalazioni al 331.655.69.47 ... rainews.it Strade dissestate a Campobello: il Movimento Rinascita Campobellese chiede lavori urgenti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Eccoli di nuovo: Costantino Della Gherardesca e compagnia a correre per le strade (dissestate, piovose e impolverate, calde fino allo sfinimento) dell'Estremo Oriente del Mondo. Attesissimo, torna Pechino Express su Sky e in streaming su Now. Riparte la soli x.com