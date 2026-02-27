Il Comune di San Giovanni Valdarno ha emesso 12 diffide alle società responsabili dei lavori di posa della fibra ottica, a causa di danni alle strade e ai sottoservizi che stanno causando disagi a cittadini e scuole. La situazione richiede un intervento rapido per evitare ulteriori problematiche e garantire il rispetto delle tempistiche previste.

Danni alle strade, ai sottoservizi e disagi per cittadini e scuole. Il Comune di San Giovanni Valdarno ha inviato 12 diffide alle società incaricate della posa della fibra ottica, chiedendo un immediato cambio di passo nella gestione dei cantieri. Sarebbero numerosi i disservizi e danneggiamenti riscontrati negli ultimi mesi, motivo per cui l’amministrazione comunale ha deciso di muoversi. Le comunicazioni sono indirizzate alle aziende che gestiscono i lavori per la fibra, Open Fiber e FiberCop, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del disciplinare comunale che regola gli interventi. "Gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danni alle strade e fibra ottica. Scattano 12 diffide per i lavori

Fibra ottica, dodici diffide del Comune di San Giovanni alle società esecutrici dei lavoriArezzo, 26 febbraio 2026 – Dodici lettere di diffida sono state inviate dall’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno alle società...

