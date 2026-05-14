L’Inter stende la Lazio e vince la Coppa Italia 2026 la festa in campo – Le foto

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia 2026 battendo la Lazio e si è aggiudicata il decimo titolo nella storia della competizione. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, che hanno festeggiato sul campo. Le immagini mostrano i giocatori che celebrano la vittoria e i tifosi presenti sugli spalti. La gara si è svolta senza particolari incidenti e ha portato all'assegnazione del trofeo ai nerazzurri.

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L‘Inter batte la Lazio in finale e conquista la Coppa Italia 2026. I nerazzurri si tratta del decimo successo nella storia di questa competizione. La squadra di Chivu ha vinto all’Olimpico di Roma per 2-0 grazie a un autogol di Marusic al 14' e al raddoppio di Lautaro Martinez al 35'. Al termine della partita è esplosa la festa in campo dell’Inter, culminata con la cerimonia di premiazione e la consegna della coppa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’Inter stende la Lazio e vince la Coppa Italia 2026, la festa in campo – Le foto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter vs Como | Coppa Italia 25/26 (Semi Finali) | Penalty #shorts Sullo stesso argomento Inter Campione d’Italia, la festa Scudetto in campo e a piazza Duomo: le foto della serataE’ stata una nottata di festa per i tifosi dell’Inter a Milano, che hanno celebrato fino a ora tarda la vittoria del 21° Scudetto. L’Inter vince la Coppa Italia, Lazio battuta 2-0 all’OlimpicoL’Inter di Cristian Chivu si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma. Temi più discussi: Lazio Style | Lazio - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; La Juve espugna Lecce e scavalca al terzo posto il Milan che stasera riceve l'Atalanta. Roma e Como in trasferta. L'Inter stende la Lazio; Lazio-Inter 0-3, le pagelle nerazzurre: Diouf tuttofare, il solito decisivo Lautaro; Stasera Lazio-Inter - Le ultimissime sulla finale di Coppa Italia: formazioni e news. Dopo lo scudetto, l'Inter vince anche la Coppa Italia. A Roma stende la Lazio che regala due gol, quelli poi decisivi con disastri di Marusic e Tavares. C'è un divario enorme di qualità (e rendimento) tra i nerazzurri e la concorrenza (Napoli al completo escluso) x.com Finale Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Lazio e conquista il trofeoNello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it Lazio-Inter 0-2 (finale Coppa Italia), le pagelle nerazzurre: esterni devastanti, Lautaro puntualeLe pagelle dei nerazzurri per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. msn.com