L’Inter vince la Coppa Italia Lazio battuta 2-0 all’Olimpico

L’Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale giocata allo stadio Olimpico di Roma. La squadra allenata da Cristian Chivu ha segnato due gol durante l’incontro, portando a casa il trofeo. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente all’impianto romano, con entrambe le squadre in campo per tutto il primo e il secondo tempo.

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L’Inter di Cristian Chivu si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma. La partita si sblocca grazie a un autogol di Maruši?, seguito dal gol di Lautaro Martínez che chiude definitivamente il match già nel primo tempo. Per i nerazzurri si tratta di un altro successo importante, che arriva dopo la conquista dello Scudetto e completa una stagione di assoluto dominio. Oltre 68mila spettatori all’Olimpico. L’ultimo atto della coppa nazionale, in scena all’Olimpico di Roma, ha fatto registrare 68.729 spettatori paganti, per un incasso di 5.636.918,50 euro. Una cifra che rappresenta un record assoluto per le finali di Coppa Italia giocate nella Capitale.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Notizie correlate Leggi anche: La Coppa Italia è dell'Inter, Lazio battuta 2-0 Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Laziodi Redazione Inter News 24Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati... Temi più discussi: Finale Coppa Italia, come cambiano i posti per l'Europa in caso di vittoria di Lazio e Inter? Le combinazioni; Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia; Stella d’argento sulla maglia dell’Inter se vince la 10ª Coppa Italia: cosa dice il regolamento; Coppa Italia e la stella d'argento: cos'è e cosa dice il regolamento. L’Inter vince la #CoppaItalia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo Scudetto #laziointer x.com L’Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo ScudettoL’Inter vince la Coppa Italia. I nerazzurri battono la Lazio all’Olimpico con il punteggio di 0-2. Per Chivu è il suo secondo trofeo in stagione con i nerazzurri dopo lo Scudetto. fanpage.it Lazio ko 2-0, l'Inter vince la Coppa ItaliaL'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez: per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. ansa.it