L'eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia ha confermato che la squadra non parteciperà alle competizioni europee della prossima stagione. La vittoria dell’Inter in coppa ha influito negativamente anche sulle possibilità di qualificazione di altre formazioni italiane, tra cui Juventus, Milan, Roma e Como. La situazione attuale crea uno scenario in cui molte squadre si contendono gli ultimi posti disponibili, con alcuni club già certi di non poterci arrivare.

Il Como in Europa League e l’Atalanta in Conference. Questo dice la Coppa Italia, ma è uno scenario ancora tutto da scrivere a due giornate dalla fine del campionato. La Champions è ancora in gioco per cinque pretendenti. E il Bologna, vincendo 3-0 domenica a Bergamo, potrebbe sognare di togliere il posto a Palladino. Teoria, naturalmente. Al momento l’unica cosa sicura è che la Lazio è fuori dalle coppe europee: contro l’Inter aveva l’ultima occasione di cambiare la stagione e qualificarsi per l’Europa League, spingendo in Conference la sesta del campionato. Ma all’Olimpico il risultato non è stato in discussione. Da ieri sera il quadro delle italiane nelle coppe è un po’ meno confuso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter, la Coppa Italia e l'effetto domino sull'Europa. Juve, Milan, Roma o Como, lo scenario

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