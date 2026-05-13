Dopo la Coppa Italia all' Inter Como in Champions o Europa League

Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter, il Como si prepara a una nuova occasione europea, con possibilità di qualificarsi in Champions o Europa League. L’Inter ha invece conquistato la coppa battendo la Lazio nella finale, restituendo così la vittoria ai propri avversari precedenti. La squadra lariana ha ancora davanti a sé il sogno di una competizione internazionale, mentre l’Inter si gode il trofeo appena conquistato.

L'Inter che aveva tolto la finale di Coppa Italia al Como, restituisce qualcosa ai lariani battendo la Lazio in finale. Grazie a questo risultato, il Como, già certo di partecipare a una competizione europea nella stagione 2026-2027, evita la meno nobile Conference League: dunque saà Champions o.🔗 Leggi su Quicomo.it

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