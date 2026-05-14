L’Inter alza la Coppa Italia | Manuel Akanji è insuperabile nella finale dell’Olimpico

L’Inter ha vinto la finale di Coppa Italia all’Olimpico, battendo la Lazio. La partita si è conclusa con il risultato che ha premiato i nerazzurri. Manuel Akanji si è distinto come protagonista della partita, intervenendo con decisione e neutralizzando le offensive avversarie. La sua prestazione ha contribuito a mantenere inviolata la porta dell’Inter durante tutto l’incontro. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la squadra in questa competizione.

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di Lorenzo Vezzaro Coppa Italia tinta di nerazzurro: la prestazione monumentale di Akanji blinda la porta di Chivu nel successo contro la Lazio. L’Inter mette in bacheca la sua decima Coppa Italia e lo fa grazie a una fase difensiva rasente la perfezione. Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Manuel Akanji, autore di una prova di autorità e precisione chirurgica che ha annullato ogni tentativo di reazione della Lazio. Lo svizzero si conferma un elemento imprescindibile per lo scacchiere di Cristian Chivu, mettendo la firma su un’annata da incorniciare con numeri da vero leader del reparto. Una muraglia insuperabile in fase di contenimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’Inter alza la Coppa Italia: Manuel Akanji è insuperabile nella finale dell’Olimpico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Laziodi Redazione Inter News 24Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati... Lazio-Inter: all'Olimpico primo assaggio della finale di Coppa Italia, formazioni e tvRoma, 9 maggio 2026 - Uno strano e divertente scherzo del destino quello messo in atto dai calendari di Serie A e Coppa Italia a 4 giorni dalla... Temi più discussi: L'Inter vince la decima Coppa Italia: la cerimonia della premiazione; I 10 trionfi in Coppa Italia nella storia dell'Inter; L'Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurra; Calcio Coppa Italia, l’Inter piega la Lazio 2-0 e alza il trofeo. L'Inter alza al cielo la decima Coppa Italia: l'ALBO D'ORO aggiornato. #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LazioInter #finale #CoppaItalia #albodoro #Lazio #gameover #CoppaItaliaFrecciarossa #decimacoppa x.com Inter trionfa: decima Coppa Italia e double dopo lo scudettoInter alza la decima Coppa Italia e chiude la stagione con il double, mentre la Lazio vede sfumare la qualificazione in Europa League ... notizie.it Coppa Italia, l’Inter surclassa la Lazio e vince la decima della sua storia. È doppietta dopo lo scudettoCristian Chivu, alla stagione di esordio sulla panchina nerazzurra, alza subito due trofei: dopo il campionato, anche la coppa che è la decima nella storia interista. Gol nati da errori difensivi di u ... firstonline.info