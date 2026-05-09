A quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, i calendari di Serie A e della coppa nazionale hanno portato a un curioso sovrapporsi di impegni. La partita tra le due squadre si disputa all'Olimpico e rappresenta un primo assaggio di quello che sarà il grande appuntamento in programma. Le formazioni sono state annunciate e la sfida sarà trasmessa in diretta televisiva.

Roma, 9 maggio 2026 - Uno strano e divertente scherzo del destino quello messo in atto dai calendari di Serie A e Coppa Italia a 4 giorni dalla finale di quest'ultima. Già perché se il 13 marzo Lazio e Inter si contenderanno all'Olimpico l'assegnazione della coppa nazionale, nella giornata di oggi, sabato 9 maggio 2026, stesso stadio, si giocano invece tre punti nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il calcio di inizio della partita di campionato è previsto per le 18. Strano scherzo del destino, che si ripete a un anno di distanza esatto, quando la scorsa stagione il match di San Siro tra Milan e Bologna precedette quello della finale vinta poi dai rossoblù.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Inter: all'Olimpico primo assaggio della finale di Coppa Italia, formazioni e tv

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