Finale Coppa Italia squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Lazio

Il tecnico della Lazio è stato squalificato e non potrà essere presente alla finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico. La partita vedrà comunque la presenza dei giocatori nerazzurri diffidati, che non hanno ricevuto sanzioni. La sfida tra le due squadre si terrà come previsto, senza ulteriori provvedimenti disciplinari per gli atleti coinvolti.

Inter News 24 Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati nerazzurri. La strada verso la finale di Coppa Italia 2025-2026 si fa in salita per la Lazio. Il Giudice Sportivo, Alessandro Zampone, ha ufficializzato la squalifica per un turno di Maurizio Sarri, che dovrà dunque rinunciare a sedere in panchina nella sfida decisiva contro l’ Inter il prossimo 13 maggio. Fatale per il tecnico biancoceleste è stato il cartellino giallo rimediato da diffidato nel match contro l’Atalanta, arrivato quasi in contemporanea alla sanzione inflitta a Raffaele Palladino. In casa nerazzurra, invece, il clima è di assoluta serenità.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Lazio Notizie correlate Coppa Italia: Sarri sfida gli infortuni per la finale con la LazioLa semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si prepara a vivere il suo momento decisivo, con le due squadre che si ritrovano unite... Formazioni ufficiali Lazio Atalanta Coppa Italia: le scelte di Sarri e Palladino per la sfidaCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: COPPA ITALIA DILETTANTI. Ufficiali data e campo della finale; Milan, allarme diffidati verso la Juve: chi salterà il big match se ammonito col Verona; Minacce e insulti all'arbitro, Daspo per tesserato della Nuova Pescia Romana; UDINE | KARLSTROM SALTA LA PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO: PER RIMPIAZZARLO E’ CORSA A TRE. Lazio, niente finale di Coppa Italia per Sarri: il tecnico squalificato dal Giudice SportivoMaurizio Sarri non potrà essere in panchina nella finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter, che si giocherà il prossimo 13. tuttomercatoweb.com Giudice sportivo Coppa Italia, Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra Inter e LazioMaurizio Sarri non sarà presente in panchina in occasione di Inter-Lazio, la finale di Coppa Italia 2025-2026, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 maggio, con fischio d'inizio all ... msn.com Sarà Inter-Lazio la finale di Coppa Italia. - facebook.com facebook Coppa Italia, la Lazio batte l’Atalanta e va in finale contro l’Inter: one man show di Motta ai rigori x.com