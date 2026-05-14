Al Salone di Torino, si è svolta una discussione sulla scuola di cittadinanza promossa dal quotidiano, con un intervento che ha sottolineato come l’intelligenza collettiva rappresenti una pratica quotidiana. Un rappresentante ha affermato che, pur essendo possibile essere molto intelligenti individualmente, la condivisione di idee rafforza e arricchisce i pensieri, rendendoli più potenti. La conversazione ha evidenziato l’importanza di una comunità attiva e partecipativa nel processo di crescita e sviluppo civico.

“L’intelligenza collettiva è una pratica di vita. Possiamo essere molto intelligenti da soli ma la bellezza della condivisione ci arricchisce e permette ai nostri pensieri di diventare molto più potenti”. A dirlo è la direttrice della scuola di cittadinanza “Domenico De Masi” de il Fatto quotidiano, Miriam Mirolla che al salone del libro di Torino ha presentato il volume “Ai e potere” (ed. Paperfirst, a cura di Giulio Deangeli ) che raccoglie le sedici lezioni del corso dedicato all’intelligenza artificiale. “La scuola di cittadinanza è il luogo in cui i più grandi studiosi e intellettuali si incontrano con cittadini qualunque che sono ancora disposti a studiare per migliorare le condizioni di vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’intelligenza collettiva è pratica di vita”: la scuola di cittadinanza del Fatto al Salone di Torino. Monteverdi: “Alimenta una comunità importante”

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