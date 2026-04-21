Sempre più persone si trovano di fronte alla scelta tra primer viso e crema solare. Ora sul mercato sono arrivate formulazioni ibride che combinano le due funzioni, offrendo un prodotto che leviga la pelle e protegge dai raggi solari. Queste nuove formule sono pensate per semplificare la routine di bellezza quotidiana, eliminando la necessità di applicare due prodotti diversi.

Mai più senza primer solare! È questo, infatti, il nuovo alleato quotidiano e ibrido, che unisce la funzione levigante del primer a quella schermante dell’SPF. In pratica, i primer solari preparano la pelle al make up, minimizzano pori e lucidità e, allo stesso tempo, aiutano a difendere il viso dai raggi Uv. Non sostituiscono mai del tutto la skincare ma rappresentano una soluzione pratica e moderna per chi cerca performance e protezione in un solo gesto. Soprattutto in primavera, quando i raggi si fanno più intensi ma non si vuole rinunciare al trucco. Primer solare: come si usa. Il bello del primer protezione solare è che, essendo ibrido,...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Primer viso o crema solare? Le nuove formule ibride tolgono l’imbarazzo della scelta

Notizie correlate

Leggi anche: Stanartis Crema Solare Viso Spf 25 Golden Skin: vale la p…

La crema solare per il corpo può essere usata anche sul viso?All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Come preparare il primer viso a casaIl primer è un mezzo efficace per creare un make-up che duri più a lungo e inoltre crea l’ effetto di una pelle liscia e morbida e radiosa. Questo prodotto è molto diffuso in commercio, infatti si può ... donnamoderna.com

Come utilizzare il primer visoElimina le imperfezioni e prolunga la durata del make up: il primer viso è uno dei prodotti beauty più importanti, ecco come utilizzarlo correttamente Il primer è un prodotto fondamentale per ottenere ... quotidiano.net