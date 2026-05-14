Linea Venezia-Trieste treni cancellati e deviazioni dal 19 maggio
A partire dal 19 maggio, sulla linea Venezia-Trieste sono previste cancellazioni e deviazioni dei treni. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato che, per effettuare lavori di ammodernamento infrastrutturale lungo la tratta Trieste Centrale-Portogruaro Caorle-Venezia Santa Lucia, sarà sospesa la circolazione su alcune tratte. L’intervento coinvolgerà oltre venti cantieri aperti contemporaneamente lungo la linea.
Rete Ferroviaria Italiana comunica che per consentire importanti lavori di ammodernamento infrastrutturale sulla linea Trieste Centrale-Portogruaro Caorle-Venezia Santa Lucia, e l’operatività degli oltre venti cantieri previsti in contemporanea, la circolazione dei treni sarà sospesa su alcune.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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