Linea Venezia-Trieste treni cancellati e deviazioni dal 19 maggio

A partire dal 19 maggio, sulla linea Venezia-Trieste sono previste cancellazioni e deviazioni dei treni. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato che, per effettuare lavori di ammodernamento infrastrutturale lungo la tratta Trieste Centrale-Portogruaro Caorle-Venezia Santa Lucia, sarà sospesa la circolazione su alcune tratte. L’intervento coinvolgerà oltre venti cantieri aperti contemporaneamente lungo la linea.

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