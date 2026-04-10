Frana di Petacciato aggiornamento linea adriatica | treni cancellati o modificati

Dopo tre giorni di interruzione totale, la linea adriatica è stata riaperta questa mattina alle 6 nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, in Molise. La frana di Petacciato, avvenuta martedì 7 aprile, aveva causato cancellazioni e modifiche dei servizi ferroviari sulla tratta. Da allora, i treni sono ripresi a circolare sui binari, ripristinando il traffico ferroviario tra le due località.

Dopo tre giorni di paralisi totale, la ferrovia adriatica è riaperta. Dalle ore 6 di venerdì 10 aprile i treni percorrono di nuovo i binari nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, interrotti martedì 7 aprile dalla frana di Petacciato, in Molise. Ma la ripresa è ancora parziale, con ritardi, cancellazioni e percorsi alternativi che continueranno probabilmente anche la prossima settimana. I treni coinvolti I disagi più visibili si registrano sui treni ad Alta Velocità e Intercity. Nella giornata di venerdì 10 aprile, diversi Frecciarossa vengono soppressi, limitati o riorganizzati.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Frana di Petacciato, aggiornamento linea adriatica: treni cancellati o modificati Frana di Petacciato: linea Adriatica da e per Foggia interrotta, treni cancellati o modificatiDalle prime luci di oggi, venerdì 9 aprile, sulla linea Adriatica la circolazione è in graduale ripresa. Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da... Temi più discussi: Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Frana sulla A14, località Petacciato (CB) - AGGIORNAMENTO ORE 17.00; Si risveglia la frana di Petacciato, interrotte autostrada e ferrovia. Frana di Petacciato, linea Adriatica: da domani progressiva riattivazione della circolazioneLa riattivazione della frana di Petacciato, in Molise, avvenuta nella mattinata del 7 aprile, ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione in diverse regioni, tra cui la Puglia. Il timore era ... leccesette.it Frana Petacciato, anche treni riprendono a circolare su linea Adriatica(Adnkronos) - La linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare oggi 10 aprile dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dalla frana di Petacciato, in provincia di Campobasso (Molise). D ... msn.com È stata riaperta ieri pomeriggio l’autostrada A14 nel tratto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile per la frana di Petacciato. Anche la linea ferroviaria ha ripreso la sua funzionalità. - facebook.com facebook Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica dopo la frana di Petacciato x.com