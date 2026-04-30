Lavori sulla linea Napoli-Salerno via Cava | cancellazioni limitazioni e deviazioni dei treni

Dal 9 maggio al 29 giugno, i treni sulla linea Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni saranno sospesi tra Napoli San Giovanni Barra e Salerno, a causa di lavori di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture. Durante questo periodo, ci saranno cancellazioni, limitazioni e deviazioni dei servizi ferroviari sulla tratta interessata. La circolazione delle altre tratte potrebbe subire variazioni in corrispondenza delle modifiche temporanee al servizio.

Per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Napoli – Salerno (via Cava de’ Tirreni) sarà sospesa dal 9 maggio al 29 giugno tra le stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Salerno. I treni Frecciarossa e del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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