Darderi da urlo | vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a Roma

Dopo una partita iniziata intorno alle 23 e durata circa tre ore, il giocatore ha superato un avversario in una battaglia lunga e intensa. La sfida è stata interrotta per 20 minuti a causa del fumo dei festeggiamenti all’Olimpico. Durante l’incontro, il protagonista ha sprecato due match point nel secondo set. Ora si prepara per le semifinali agli Internazionali di Roma, affrontando uno tra i favoriti del torneo.

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Partita iniziata alle 23 circa, durato tre ore, due match point sprecati nel secondo set, interruzione di 20 minuti a causa del fumo dei festeggiamenti all’Olimpico, il talento emergente del tennis di fronte, tra i più in forma insieme a Sinner. C’erano tutti i presupposti per far crollare Luciano Darderi. Ma come sempre non ha mollato e ha vinto una partita pazzesca, infinita contro il talento spagnolo Rafael Jodar. 7-6, 5-7, 6-0 in tre ore di partita in favore del tennista italiano, che vola in semifinale a Roma e sfiderà adesso Casper Ruud: in caso di successo, una finale a Roma sarebbe facilmente pronosticabile se Sinner dovesse continuare il percorso netto svolto fin qui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Darderi da urlo: vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Darderi-Zverev, impresa agli Internazionali di Roma 2026: l’azzurro vince in rimonta e vola ai quartiImpresa di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico. Luciano Darderi, contro Jodar è ancora caccia alla storia agli Internazionali d’Italia 2026Dopo una più che valida Gira Sudamericana, sembrava che la terra rossa avesse tradito in qualche modo Luciano Darderi. Temi più discussi: Darderi, il gladiatore! Rimonta ed elimina Zverev e per la 1^ volta è ai quarti a Roma; LIVE Darderi-Paul 3-6 6-3 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola agli ottavi dopo una rimonta pazzesca!; IBI26: Darderi da paura, annulla 4 match-point e batte Zverev 16 76 60! Per lui primi quarti da 1000; Sinner vince con Pellegrino, Darderi spettacolare contro Zverev. La vince Darderi in piena notte. Due set di tennis stupendo sul centrale di Roma, poi si è vista la poca esperienza di Jodar a livello fisico. A 19 anni è normale. Rafael anche nella sconfitta, salvando 2 match point e vincendo il secondo, ha dimostrato perché di x.com Darderi-Zverev, impresa agli Internazionali di Roma 2026: l’azzurro vince in rimonta e vola ai quartiImpresa di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista ... lapresse.it Darderi vince l'Atp Santiago 2026: Hanfmann battuto in due set, record sulla terra rossa (superato anche Alcaraz)Luciano Darderi non si ferma più e sulla terra battuta continua a dominare. L’azzurro conquista l’Atp 250 di Santiago del Cile battendo in finale il tedesco Yannick Hanfmann 7-6(6) 7-5 e mette in ... ilmessaggero.it