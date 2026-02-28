ATP Santiago 2026 Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinale

Luciano Darderi ha battuto Andrea Pellegrino nei quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago del Cile e si è qualificato per le semifinali. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi, che ora si prepara a sfidare il prossimo avversario nel torneo. Pellegrino è stato sconfitto nel corso dell'incontro.

Nel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il gioco si svolge praticamente tutto sul servizio di Pellegrino, che deve fare i salti mortali per restare in scia all’avversario, battendo per secondo e dovendo annullare palle break in ogni turno. Pellegrino cancella un break point nel secondo game, tre nel quarto e due nel sesto, poi si ritrova sotto 15-40 anche nell’ottavo game e, dopo aver annullato la settima occasione complessiva di break, all’ottava deve capitolare, cedendo la battuta a trenta e mandando Darderi a servire per il set, che si chiude dopo 38 minuti sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinale ATP Santiago 2026, Luciano Darderi piega Mariano Navone ed approda ai quarti: sarà derby con Andrea PellegrinoNel primo set la prima occasione per allungare è in favore di Darderi, il quale non sfrutta una palla break sul 30-40 del quarto game. Leggi anche: ATP Santiago 2026, sarà derby tra Darderi e Pellegrino ai quarti! Avanza Hanfmann Contenuti utili per approfondire Luciano Darderi. Temi più discussi: Darderi ai quarti: sarà derby con Pellegrino; ATP Santiago 2026, Luciano Darderi piega Mariano Navone ed approda ai quarti: sarà derby con Andrea Pellegrino; Tabellone ATP Santiago 2026: Berrettini, Darderi e Passaro al via, Cerundolo n. 1; Santiago: Passaro, Berrettini e Darderi nel MD, Pellegrino quasi. ATP Santiago, Darderi: L’obiettivo è la top 20, ma penso già a entrare tra i migliori 10 giocatoriLuciano Darderi sfiderà Pellegrino ai quarti dell'ATP 250 di Santiago: Con Andrea siamo amici. Spesso mi arrabbio per scaricare la tensione ... ubitennis.com ATP Santiago 2026, Luciano Darderi piega Mariano Navone ed approda ai quarti: sarà derby con Andrea PellegrinoEsordio vincente per Luciano Darderi nei Chile Open 2026 di tennis: l'azzurro, accreditato della testa di serie numero 2 e per questo esentato dal primo ... oasport.it BIG LUCIANO! DARDERI VINCE IL DERBY A SANTIAGO e vola in SEMIFINALE! 6-3 3-6 6-2 a un ottimo Pellegrino che andrà a migliorare il suo best ranking (124 in questo momento). L'obiettivo Top 100 è più che raggiungibile per il pugliese. 8^ semifinale p x.com ! Luciano Darderi stacca il pass per la semifinale al 250 del Chile Open Il tennista italoargentino ha superato nel derby Andrea Pellegrino dopo 2 ore e 2 minuti di gioco Punteggio finale 6-3, 3-6 - facebook.com facebook