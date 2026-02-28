ATP Santiago 2026 Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinale

Luciano Darderi ha battuto Andrea Pellegrino nei quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago del Cile e si è qualificato per le semifinali. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi, che ora si prepara a sfidare il prossimo avversario nel torneo. Pellegrino è stato sconfitto nel corso dell'incontro.

Nel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il gioco si svolge praticamente tutto sul servizio di Pellegrino, che deve fare i salti mortali per restare in scia all’avversario, battendo per secondo e dovendo annullare palle break in ogni turno. Pellegrino cancella un break point nel secondo game, tre nel quarto e due nel sesto, poi si ritrova sotto 15-40 anche nell’ottavo game e, dopo aver annullato la settima occasione complessiva di break, all’ottava deve capitolare, cedendo la battuta a trenta e mandando Darderi a servire per il set, che si chiude dopo 38 minuti sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

