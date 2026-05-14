L' impresa del Norge | l' Italia al Polo Nord

Il 14 maggio 1926 si concludeva il primo volo transartico della storia, realizzato a bordo del dirigibile «Norge» e condotto dal pilota italiano Umberto Nobile. L'impresa ha attraversato le regioni artiche, attraversando il Polo Nord. La missione rappresentò un evento importante nel settore dell'aviazione, aprendo nuove strade per le esplorazioni polari. La partenza e l'arrivo sono stati documentati e segnalati da fonti dell'epoca, che ne hanno raccontato il percorso e le sfide affrontate durante il viaggio.

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Il 14 maggio 1926 si concludeva il primo volo transartico della storia a bordo del dirigibile «Norge», pilotato da Umberto Nobile. Con lui, l'esploratore e pioniere dell'Antartide Roald Amundsen. Una traversata lunga 13.000 chilometri. Erano le 13:20 (ora italiana) del 17 maggio 2026 quando nel cielo di Teller, in Alaska, comparve la grande sagoma grigia di un dirigibile. Nel villaggio di pescatori affacciato sullo stretto di Bering. L’aeronave era il norvegese «Norge», che aveva appena portato a termine l’impresa pionieristica del primo volo transartico della storia dell’aviazione. Umberto Nobile, ingegnere aeronautico e pioniere... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L'impresa del «Norge»: l'Italia al Polo Nord ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 100 anni dal NORGE - La Conquista del Polo Nord Sullo stesso argomento L’impresa del dirigibile ‘Norge’, 100 anni fa Nobile conquistava il Polo NordSi celebrano i cento anni dell’impresa del dirigibile ‘Norge’: Umberto Nobile conquistava il Polo Nord, segnando l’inizio della cooperazione... Polo Nord, il centenario del volo del Norge: l’impresa di Amundsen? Punti chiave Come riuscì il Norge a confermare la posizione esatta del Polo? Chi furono i tre protagonisti che resero possibile questa missione?... Temi più discussi: L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo Nord; Cento anni fa l’Italia protagonista nella conquista del Polo Nord; Italiani e Norvegesi a Ny Ålesund, cento anni dopo la partenza del Dirigibile Norge dalla Baia del Re verso il Polo Nord; L’impresa del dirigibile ‘Norge’, 100 anni fa Nobile conquistava il Polo Nord. #Tg2000 - L'impresa del #dirigibile ‘ #Norge’, 100 anni fa #Nobile conquistava il #PoloNord #12maggio #Tv2000 @tg2000it x.com L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo NordLe celebrazioni per il centenario della storica spedizione guidata dal progettista e pilota italiano e dall’esploratore norvegese sono iniziate con due giornate di studi e l’inaugurazione di una mostr ... nationalgeographic.it Cento anni fa il dirigibile Norge compiva la storica impresa del Polo NordCento anni fa il dirigibile Norge, capolavoro italiano di Umberto Nobile, sorvolava per la prima volta il Polo Nord ... it.blastingnews.com