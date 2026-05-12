Polo Nord il centenario del volo del Norge | l’impresa di Amundsen
Il 100° anniversario del volo del Norge sul Polo Nord è stato celebrato con eventi e ricordi di quell’impresa storica. Il volo, avvenuto nel 1926, fu effettuato da un dirigibile che raggiunse la regione artica, confermando con precisione la posizione del Polo Nord. Tre protagonisti, tra cui il pilota e due aviatori, furono fondamentali per il successo dell’operazione. La missione rappresentò un risultato importante nell’esplorazione polare.
? Punti chiave Come riuscì il Norge a confermare la posizione esatta del Polo?. Chi furono i tre protagonisti che resero possibile questa missione?. Perché l'equipaggio decise di lanciare le bandiere italiane sul ghiaccio?. Cosa trasformò il successo di Nobile in una tragedia polare?.? In Breve Equipaggio composto da Amundsen, Nobile e Lincoln Ellsworth partì dalle isole Svalbard.. Lancio simbolico di bandiere di Norvegia, Stati Uniti e Italia sopra il pack.. Successo tecnico seguito dal tragico incidente del dirigibile Italia nel 1928.. Missione documentata con precisione scientifica tra Europa e Alaska.. Il 12 maggio 1926 il dirigibile Norge raggiunse il Polo Nord geografico alle ore 01:30 di Greenwich, segnando il centenario di una missione che trasformò l’esplorazione artica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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