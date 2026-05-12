Polo Nord il centenario del volo del Norge | l’impresa di Amundsen

Il 100° anniversario del volo del Norge sul Polo Nord è stato celebrato con eventi e ricordi di quell’impresa storica. Il volo, avvenuto nel 1926, fu effettuato da un dirigibile che raggiunse la regione artica, confermando con precisione la posizione del Polo Nord. Tre protagonisti, tra cui il pilota e due aviatori, furono fondamentali per il successo dell’operazione. La missione rappresentò un risultato importante nell’esplorazione polare.

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