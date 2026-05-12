Cent’anni fa, il dirigibile ‘Norge’ guidato da un esploratore italiano raggiunse il Polo Nord. L’impresa rappresentò un risultato storico, destinato a influenzare le attività di ricerca scientifica nell’area artica. La spedizione fu la prima a compiere questa impresa e aprì la strada a collaborazioni tra diversi paesi per lo studio dell’Artico. La commemorazione di quell’evento si svolge in questi giorni, sottolineando il valore di quell’impresa.

Si celebrano i cento anni dell’impresa del dirigibile ‘Norge’: Umberto Nobile conquistava il Polo Nord, segnando l’inizio della cooperazione internazionale nella ricerca scientifica sull’Artico. Servizio di Vincenzo Grienti. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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L'impresa del dirigibile ‘Norge’, 100 anni fa Nobile conquistava il Polo Nord

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Argomenti più discussi: L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo Nord; Italiani e Norvegesi a Ny Ålesund, cento anni dopo la partenza del Dirigibile Norge dalla Baia del Re verso il Polo Nord; Un secolo fa il primo sorvolo del Polo Nord; Umberto Nobile e il Norge: la conquista del Polo Nord che rese l'Italia protagonista nell'Artico.

12 MAGGIO Centenario sorvolo del Polo Nord del dirigibile Norge ?? Il 12 maggio 1926 il dirigibile italiano Norge, progettato e guidato dal Generale Umberto Nobile, sorvola il Polo Nord nella prima traversata della storia. Un’impresa geografica, scientifica e x.com

Oggi ho scoperto che la prima spedizione indiscussa a raggiungere il Polo Nord nel 1926 viaggiò in dirigibile piuttosto che con la slitta, trasportando Roald Amundsen, un ingegnere italiano, un milionario statunitense e un fox terrier, prima che il trionfo si disso reddit

L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo NordLe celebrazioni per il centenario della storica spedizione guidata dal progettista e pilota italiano e dall’esploratore norvegese sono iniziate con due giornate di studi e l’inaugurazione di una mostr ... nationalgeographic.it