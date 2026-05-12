L’impresa del dirigibile ‘Norge’ 100 anni fa Nobile conquistava il Polo Nord

Da tv2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cent’anni fa, il dirigibile ‘Norge’ guidato da un esploratore italiano raggiunse il Polo Nord. L’impresa rappresentò un risultato storico, destinato a influenzare le attività di ricerca scientifica nell’area artica. La spedizione fu la prima a compiere questa impresa e aprì la strada a collaborazioni tra diversi paesi per lo studio dell’Artico. La commemorazione di quell’evento si svolge in questi giorni, sottolineando il valore di quell’impresa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si celebrano i cento anni dell’impresa del dirigibile ‘Norge’: Umberto Nobile conquistava il Polo Nord, segnando l’inizio della cooperazione internazionale nella ricerca scientifica sull’Artico. Servizio di Vincenzo Grienti. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

l8217impresa del dirigibile 8216norge8217 100 anni fa nobile conquistava il polo nord
© Tv2000.it - L’impresa del dirigibile ‘Norge’, 100 anni fa Nobile conquistava il Polo Nord
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'impresa del dirigibile ‘Norge’, 100 anni fa Nobile conquistava il Polo Nord

Video L'impresa del dirigibile ‘Norge’, 100 anni fa Nobile conquistava il Polo Nord

Notizie correlate

Leggi anche: Cento anni fa il dirigibile Norge volava per la prima volta sopra il Polo Nord Un’impresa tricolore, il racconto del pronipote. "Il coraggio di Nobile, un bisnonno speciale»

Norge, cento anni fa l’Italia conquistava il cielo del Polo NordRoma, 12 mag – Cento anni fa, il 12 maggio 1926, un dirigibile italiano entrava nella storia dell’esplorazione polare.

Argomenti più discussi: L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo Nord; Italiani e Norvegesi a Ny Ålesund, cento anni dopo la partenza del Dirigibile Norge dalla Baia del Re verso il Polo Nord; Un secolo fa il primo sorvolo del Polo Nord; Umberto Nobile e il Norge: la conquista del Polo Nord che rese l'Italia protagonista nell'Artico.

polo nord l impresa del dirigibileL’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo NordLe celebrazioni per il centenario della storica spedizione guidata dal progettista e pilota italiano e dall’esploratore norvegese sono iniziate con due giornate di studi e l’inaugurazione di una mostr ... nationalgeographic.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web