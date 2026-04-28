Il centravanti del Bayern ha segnato su calcio di rigore durante la semifinale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Con questa rete, ha contribuito in modo determinante alla partita, dimostrando un'ottima forma realizzativa. La sua presenza in campo si è fatta sentire, e la sua prestazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. La squadra tedesca si prepara ora alla finale, forte anche del contributo del suo attaccante.

Il gigante Harry ha raggiunto quota 54 gol. Quest’anno ha segnato più lui, da solo, che tutto il Milan. La formazione di Allegri, mettendo tutti insieme i suoi sedici marcatori, fin qui è arrivata a segnare 53 gol in stagione: uno in meno rispetto a Kane, il centravanti del Bayern Monaco. L’ultimo sigillo del centravanti è arrivato dagli undici metri, sul calcio di rigore concesso nel corso del primo tempo della semifinale di Champions League contro il Psg. E così, tenendo un confronto ideale con quanto fatto finora dal Milan, il confronto con i migliori marcatori rossoneri - Leao e Pulisic, entrambi a quota 10 - non regge neanche. Un dato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kane una macchina da gol: da solo segna come una squadra intera...

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Harry Kane ha dimostrato di essere il miglior attaccante del mondo: ora la macchina da goal del Bayern Monaco deve cogliere questa occasione d'oro per entrare nella storiaHarry Kane è già grande, e ora punta a confermarlo. Il Bayern Monaco punta su di lui per battere il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions: mentre in Bundesliga il titolo è già certo, i Mondia ... goal.com

Il Bayern di Kompany è una macchina da gol: 29 in 6 gare, con 3 tenoriIl Bayern Monaco di Vincent Kompany è una macchina da gol. Ne ha già segnati 29 nelle prime 6 partite ufficiali della stagione: 9 nella prima giornata di Champions League alla malcapitata Dinamo ... calciomercato.com

PSG 3-2 BAYERN MONACO: SPETTACOLO ASSOLUTO 1 Kane 0-1 2 Kvaratskhelia 1-1 3 Neves 2-1 4 Olise 2-2 5 Dembélé 3-2 E mancano ancora 45 minuti alla fine - facebook.com facebook

Psg Bayern puro calcio Kane segna dal dischetto il gol che apre le danze, Kvaratskhelia trova il gol del pari, ma Neves e Olise regalano altri due gol in 8 minuti Dembélé al 47’ segna il gol del vantaggio del PSG su rigore, regalando un primo tempo folle x.com