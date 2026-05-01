Giorgia Meloni è stata sostituita da una sosia non c’è altra spiegazione

Recentemente circolano voci secondo le quali la leader politica sarebbe stata sostituita da una sosia, alimentando dubbi sulla sua identità. In passato, aveva espresso apprezzamenti per le politiche di un ex presidente statunitense, sostenuto le norme europee e difeso un leader mediorientale, mentre criticava un'operazione militare in mare. Ora, invece, i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni sembrano aver subito un cambiamento radicale.

Fino a un anno fa lodava Trump, le regole europee, difendeva Netanyahu e irrideva la Flotilla. Oggi fa l'esatto opposto. No, nessun sosia. Semplicemente, pessimi sondaggi e tanta paura di perdere le prossime elezioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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