L’imbarazzo di Tajani sulle sanzioni Usa sospese a Francesca Albanese | Buona notizia? Grazie

Un tribunale del District of Columbia ha deciso di sospendere le sanzioni statunitensi applicate a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La sospensione riguarda le misure adottate dall’amministrazione americana nei suoi confronti. Il caso ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte, con alcuni esprimendo soddisfazione. Il giudice ha emesso l’ordinanza di sospensione, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle motivazioni complete della decisione.

Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni che l’amministrazione americana aveva imposto a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi. Abbiamo chiesto cosa ne pensasse al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo Meloni, Antonio Tajani, mentre lasciava Palazzo Madama dove ha partecipato al Question time in Senato. La risposta è stata gelida. “ Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo ”. Nel corso del perdurare delle sanzioni dal governo italiano mai ci sono state dichiarazioni pubbliche a sostegno di Albanese e oggi questo ribadisce l’opposizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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