Limatola canale Tiso | finanziamento di un milione per la mitigazione del rischio

È stato pubblicato un decreto ministeriale che assegna al Comune di Limatola un finanziamento di un milione di euro. La somma è destinata a interventi per ridurre il rischio di esondazione nel canale Tiso. La decisione riguarda direttamente il territorio comunale e i lavori sono finalizzati a migliorare la sicurezza in aree soggette a potenziali allagamenti. Il decreto specifica i dettagli sulla distribuzione delle risorse e le modalità di attuazione del progetto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto E? stato pubblicato il decreto ministeriale che riconosce al Comune di Limatola un finanziamento da 1 milione di euro destinato agli interventi di mitigazione del rischio esondazione del canale Tiso. “Era un obiettivo che avevamo assunto sin dal mio primo mandato amministrativo – commenta al riguardo il sindaco Domenico Parisi – Oggi, con la pubblicazione del decreto, consegniamo a Limatola un intervento strategico per la sicurezza del territorio. Concludo il mio percorso amministrativo mantenendo l’impegno assunto con i cittadini della frazione Giardoni. Gia? nel 2021 erano stati effettuati primi interventi che hanno consentito, sin da allora, di evitare problemi di allagamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Limatola, canale Tiso: finanziamento di un milione per la mitigazione del rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza del territorio, Limatola ottiene 1 milione di euro per il Canale TisoTempo di lettura: 2 minutiUn nuovo, fondamentale tassello si aggiunge al mosaico della messa in sicurezza e della riqualificazione del territorio di... Limatola: 1 milione per salvare il Canale TisoUn miliardo di euro non è mai una cifra da poco, ma quando si tratta della sicurezza idrogeologica di un piccolo comune come Limatola, quel milione...