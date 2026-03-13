A Limatola, un milione di euro provenienti dal Governo centrale sarà utilizzato per interventi di sicurezza sul Canale Tiso. La somma, importante per un piccolo comune, mira a migliorare le condizioni del canale e prevenire eventuali problemi idrogeologici. La decisione riguarda direttamente la tutela del territorio e la salvaguardia delle comunità locali.

Un miliardo di euro non è mai una cifra da poco, ma quando si tratta della sicurezza idrogeologica di un piccolo comune come Limatola, quel milione ottenuto dal Governo centrale rappresenta una svolta decisiva per il Canale Tiso. La somma, destinata alla mitigazione del rischio di esondazione, nasce da un iter progettuale lungo e costante portato avanti dall’amministrazione guidata dal Sindaco Domenico Parisi e dal Vicesindaco Pina D’Angelo. L’obiettivo è chiaro: proteggere la frazione Giardoni e la Strada provinciale 119 da allagamenti che in passato hanno bloccato la viabilità durante i periodi di forti piogge. L’intervento non sarà una semplice riparazione, ma un progetto complesso che prevede l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica per stabilizzare le sponde e il letto del corso d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Limatola: 1 milione per salvare il Canale Tiso

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