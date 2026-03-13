Sicurezza del territorio Limatola ottiene 1 milione di euro per il Canale Tiso

Limatola riceve un finanziamento di un milione di euro destinato al miglioramento della sicurezza del territorio, in particolare per interventi sul Canale Tiso. La somma, destinata a lavori di messa in sicurezza e riqualificazione, rappresenta un passo importante per il comune. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e si inserisce in un piano più ampio di interventi di tutela territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo, fondamentale tassello si aggiunge al mosaico della messa in sicurezza e della riqualificazione del territorio di Limatola. Il Sindaco Domenico Parisi ed il Vicesindaco Pina D’Angelo esprimono soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento da 1 milione di euro, erogato dal Governo centrale nell’ambito del Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L’intervento riguarderà la mitigazione del rischio di esondazione del Canale Tiso, corso d’acqua che in passato, soprattutto durante precipitazioni abbondanti, ha causato disagi alla viabilità sulla Strada provinciale 119 e nella frazione Giardoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza del territorio, Limatola ottiene 1 milione di euro per il Canale Tiso Articoli correlati Leggi anche: Maniace, finanziamento per il vallone Malabranca: un milione di euro per la sicurezza del territorio Limatola, proclamati i minisindaci dei Comuni del territorioSi chiamano Lorena Maria Dolores Saiano, Valentino D’Onofrio, Francesca Ricciuto ed Ettore Del Prete e sono i Minisindaci, rispettivamente, dei... Tutti gli aggiornamenti su Sicurezza del territorio Limatola... Discussioni sull' argomento Riconoscimento di ingenti risorse destinate alla provincia sannita da parte del Governo centrale; Benevento, operaio morto sul lavoro: via al processo per 5 indagati. Sicurezza del territorio, Limatola ottiene un milione di euro per il Canale TisoUn nuovo, fondamentale tassello si aggiunge al mosaico della messa in sicurezza e della riqualificazione del territorio di Limatola. Il Sindaco Domenico Parisi ed il Vicesindaco Pina D’Angelo esprimon ... ntr24.tv Territorio, controlli e sicurezza. In campo altri 23 carabinieri: Nuove energie a servizio di tuttiPiù forze per controllare il territorio. Una boccata d’ossigeno di grande importanza: l’organico dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Pistoia si arricchisce di 23 nuove unità, segnando un ... lanazione.it Mentre i leader parlano di sicurezza e deterrenza, la crisi dall’area del conflitto si propaga verso l’Europa - facebook.com facebook Il convegno "Dall'emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale". Saluto del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: bit.ly/Evento120326 #OpenCamera Segue x.com