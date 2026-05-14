L'esclusivo aggiornamento su Lies of P 2 conferma che il gioco si trova ora nella fase di produzione completa. La società sviluppatrice ha comunicato, tramite il suo ultimo report finanziario, che il progetto ha superato con successo la fase di prototipo ed è passato alla realizzazione effettiva del titolo. L'annuncio stabilisce ufficialmente che il sequel è in corso di sviluppo e pronto a proseguire il suo percorso verso il mercato.

Lies of P 2 è entrato ufficialmente in piena fase di sviluppo. La conferma arriva da Neowiz, che ha aggiornato lo stato del progetto nel suo più recente report finanziario, chiarendo che il nuovo capitolo ha superato la fase di prototipo ed è ora passato alla produzione vera e propria. Si tratta di un passaggio importante, perché indica che il sequel non è più soltanto una possibilità o un’idea interna allo studio, ma un progetto strutturato con una direzione già approvata. Dopo le prime anticipazioni arrivate nel 2023, Round8 Studio può quindi concentrarsi sullo sviluppo completo del seguito di uno dei soulslike più apprezzati degli ultimi anni.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Lies of P 2 entra nel vivo: Neowiz conferma il sequel e avvia lo sviluppo completo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hocus Pocus 3: Disney conferma lo sviluppo del sequelLo studio ha condiviso i primi dettagli del terzo capitolo della storia iniziata con il film degli anni '90 diventato un classico di Halloween.

Leggi anche: Con l'evento dedicato alle Food policy entra nel vivo il Festival dello sviluppo sostenibile

Temi più discussi: Lies of P 2 entra ufficialmente nella piena fase di sviluppo: il soulslike ispirato a Pinocchio sta per tornare; Lies of P 2 entra in piena produzione, Neowiz lavora a un nuovo GDR e un life simulator; Lies of P 2 è entrato in piena produzione, procedono anche i lavori su Project Rubicon, Windi e altri GDR; Lies of P 2 entra nella fase di produzione vera e propria.

Giovanna (@Giovann76642996) / Posts / X x.com

Lies of P 2 entra in pieno sviluppo: Neowiz conferma il sequel dopo la fase prototipoLies of P 2 è ora ufficialmente entrato in piena fase di sviluppo. La conferma arriva da Neowiz, che nel più recente report finanziario ha aggiornato lo stato ... techgaming.it

Lies of P 2 entra in piena produzione, Neowiz lavora a un nuovo GDR e un life simulatorNeowiz annuncia l'entrata in piena produzione del sequel di Lies of P e nuovi progetti, tra cui un GDR narrativo e un life simulator. Sappiamo bene come Neowiz stia lavorando al sequel di Lies of P0, ... msn.com