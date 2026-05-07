Con l' evento dedicato alle Food policy entra nel vivo il Festival dello sviluppo sostenibile

Il Festival dello sviluppo sostenibile si avvicina a un momento clou con l'evento dedicato alle Food policy. Nel corso della giornata, si discuterà di come il tema del cibo coinvolga vari aspetti come l’alimentazione, la salute pubblica, il reddito, il turismo, la sostenibilità, l’educazione e la qualità della vita. Si analizzeranno le diverse sfaccettature di un tema complesso che tocca molte aree della vita quotidiana.

Cosa significa oggi parlare di cibo? Alimentazione, certo. Ma anche salute pubblica, reddito, turismo, sostenibilità, educazione e qualità della vita. Ma soprattutto, qual è il percorso che lo porta sulle nostre tavole? Le istituzioni possono orientare sistemi alimentari più equi senza.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Latina, torna lo Street Food a Parco San Marco Latina si prepara ad accogliere i sapori di tutto il mondo con l’International Street Food. L’evento farà tappa al Parco San Marco dal 15 al 17 maggio con ingresso gratuito e decine di stand dedicati alle specialit - facebook.com facebook

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