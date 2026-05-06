Hocus Pocus 3 | Disney conferma lo sviluppo del sequel

Lo studio di produzione ha annunciato ufficialmente che è in fase di sviluppo un terzo film della serie. Sono stati rivelati alcuni dettagli riguardanti il nuovo capitolo, che prosegue la storia iniziata con il primo film degli anni Novanta. Il titolo del progetto è stato confermato come parte della saga, che nel corso degli anni ha mantenuto un buon seguito di pubblico. La produzione è attualmente in fase di pianificazione.

Lo studio ha condiviso i primi dettagli del terzo capitolo della storia iniziata con il film degli anni '90 diventato un classico di Halloween. Disney ha confermato che Hocus Pocus 3, nuovo sequel del film cult degli anni '90, è attualmente in fase di sviluppo e potrà contare sul ritorno delle protagoniste. Il lungometraggio, a differenza di quanto accaduto con il secondo capitolo della storia, dovrebbe avere una distribuzione tradizionale nelle sale cinematografiche. Le prime anticipazioni sul terzo film della saga Nel cast del terzo film del franchise iniziato con Hocus Pocus ci saranno quindi nuovamente le protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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